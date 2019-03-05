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شكري: نسعى لليبيا موحدة واسترجاع مكانتها في الوطن العربي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وأضاف شكري خلال الاجتماع الذي ضمه ووزيري خارجية تونس والجزائر: تداولنا آخر التطورات وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة نحو الدفع نحو للحل السلمي.

وتابع شكري: بحثنا دور الدول الثلاث لتعزيز جهود المبعوث الأممي، والتسريع لتجاوز الأزمة الحالية، والمساعدة على المستويات الأمنية والاقتصادي، وحديث الدول الثلاث لدفع الليبيين لتجاوز خلافاتهم، وايجاد حل توافقي بين الليبيين، ودورنا هو تعزيز ومساندة الأمين العام”.

وأوضح وزير الخارجية المصري، قائلا: “ندعو الليبيين لإنقاذ بلادهم، خاصة أن الوضع الليبي يهم الداخل ودول الجوار، ونسعى لتكون ليبيا موحدة، واسترجاع مكانتها في المغرب العربي والوطن العربي، وهناك إجماع ثلاثي وعربي على ذلك.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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