“مساهل” : نتمنى إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت

المتوسط:
أكد وزير الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل ، ” أن بلاده تتمنى إجراء الانتخابات في ليبيا وعودة مؤسسات الدولة في أقرب وقت”.
وأضاف مساهل، خلال مؤتمر مشترك لوزراء خارجية دول جوار ليبيا اليوم الثلاثاء، ” إن الإرهاب ينمو في المناطق الليبية التي تغيب عنها مؤسسات الدولة”.
وأكمل مساهل ، ” يجب عودة هيبة الدولة في ليبيا من جديد/ وهناك رغبة لدى الشعب الليبي للخروج من الأزمة”. .
وأوضح مساهل، ” إن عودة المؤسسات الليبية ضروري لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ، واستقرار ليبيا هو أساس الاستقرار الجزائر”.
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