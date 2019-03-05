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“مساهل” : نتمنى إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل ، ” أن بلاده تتمنى  إجراء الانتخابات في ليبيا وعودة مؤسسات الدولة في أقرب وقت”.

وأضاف مساهل، خلال مؤتمر مشترك لوزراء خارجية دول جوار ليبيا اليوم الثلاثاء، ” إن الإرهاب ينمو في المناطق الليبية التي تغيب عنها مؤسسات الدولة”.

وأكمل مساهل ، ”  يجب عودة هيبة الدولة في ليبيا من جديد/ وهناك رغبة لدى الشعب الليبي للخروج من الأزمة”. .

وأوضح مساهل، ” إن عودة المؤسسات الليبية ضروري لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ، واستقرار ليبيا هو أساس الاستقرار الجزائر”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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