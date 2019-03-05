خبير نفطي يتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا إلى 1.6 مليون برميل يوميًا

توقّع الخبير النفطي عبدالباري العروسي ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنّ إغلاق حقل الشرارة تسبب في خسائر مالية لمدة ثلاثة أشهر وصلت إلى 315 ألف برميل يوميًا.

وأشار العروسي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن إنتاج النفط سيتعافى ويتعدى المعدلات الطبيعية، مع حالة الاستقرار الأمني بالبلاد وعدم حدوث إغلاقات للحقول النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، وذلك بعد التأكد من خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي تسببت في خسائر في الانتاج قدرها 1.8 مليار دولار.

ووصلت إيرادات النفط في ليبيا إلى 24.4 مليار دولار عام 2018، بزيادة 78% عن العام 2017، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي أوضحت أنها سجلت متوسط إنتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميل يوميًا العام الماضي.

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