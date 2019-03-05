الغزوي يأمر بقصف شاحنات تهريب الوقود

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك محمد الغزوي أنه سيتم التعامل مع أي شاحنات وقود خارج الطرق الرئيسية من قبل سلاح الجو مباشرة.

وقال اللواء الغروي في بيان، الثلاثاء، إنه سيتم مراقبة الطرق التي يستغلها المهربون لتهريب الوقود والهجرة غير القانونية وضرب أي تحركات لهم.

وأكد البيان أن منطقة سبها العسكرية وغرفة عمليات القوات الجوية لن تتحمل أي مسؤولية قانونية بعد هذا البلاغ اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

يُشار إلى أن دخول الجيش إلى مدن الجنوب كافة يساهم في الحد من الهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى وقف عمليات تهريب الوقود التي تنزف الاقتصاد الليبي.

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