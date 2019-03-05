بالفيديو: أول توضيح من فائز السراج بشأن إجتماع أبوظبي والنقاط التي تم الاتفاق عليها

علق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لأول مرة، بشأن اجتماع أبوظبي الذي جمع بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، موضحاً أنه إنتهى بالاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال السراج في كلمة القاها أمام اجتماع عمداء البلديات، إلى أن النقاط الثلاثة التي جرى الاتفاق عليها تتمثل في: عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد المؤسسات والإصرار في ذلك، وإنجاز الانتخابات قبل نهاية 2019، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها.

وتابع السراج: “إن السلام هو خيارنا، والبديل هو حرب أهلية تُدمّر البنيّة التحتية، وهو ليس خيارنا”، لافتًا إلى أنّ هناك “فئة صغيرة تحاول أنّ تجرنا إلى تدمير كل إمكانياتنا ولا أظن أنّ الليبيين سيرتضون بذلك”.

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