ضابط بالمنطقة الغربية: حفتر ليس لديه جيش حقيقي

قال أحد ضباط الجيش الليبي من مدينة ككلة، إن ما يعرف بالجيش الليبي في المنطقة الشرقية، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليس جيشا حقيقيا، مشيرا إلى أنه يضم في صفوفه أصحاب السوابق والمنحرفين أخلاقيا.

وشدد الضابط في تسجيل صوتي، أثناء اجتماع لضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية بمدينة العجيلات، غرب العاصمة طرابلس، إن على كل الضباط والعسكريين أن يقتنعوا بأن المؤسسة العسكرية ليست قبيلة، موضحا أن عدم نجاح آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي في تأسيس مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية، هو انتماؤه لمدينة الزنتان.

وكانت مجالس الأعيان والحكماء بالمنطة الغربية، وتحديدا مدن الساحل والجبل، قد اتفقت على ضرورة إنشاء دولة مدنية لها مرجعية دستورية توافقية، ورفض العودة إلى الديكتاتورية، موضحة تمسكها بالتداول السلمي على السلطة، ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.

وشددت مجالس الأعيان والحكماء، في محضر اتفاق على قيام مؤسستي الجيش والشرطة، تحت سلطة مدنية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، إضافة إلى رفض المشاركة في أي حرب بالمنطقة.

ويمنع ميثاق مجالس الأعيان والحكماء، استخدام أي طرف من أطراف المنطقة لأراضيه، بحيث تكون منطلقا لشن حرب على طرف آخر بالمنطقة.

وينص الميثاق على تماسك النسيج الاجتماعي، والمحافظة عليه، ومحاربة كل ما يسيء إلى اللحمة الاجتماعية والوطنية، إضافة إلى احترام كافة الاتفاقيات الموقعة بين مدن المنطقة الغربية.

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