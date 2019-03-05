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ضابط بالمنطقة الغربية: حفتر ليس لديه جيش حقيقي

5 مارس، 2019
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

5 مارس,2019

5 مارس,2019

5 مارس,2019

قال أحد ضباط الجيش الليبي من مدينة ككلة، إن ما يعرف بالجيش الليبي في المنطقة الشرقية، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليس جيشا حقيقيا، مشيرا إلى أنه يضم في صفوفه أصحاب السوابق والمنحرفين أخلاقيا.

 

وشدد الضابط في تسجيل صوتي، أثناء اجتماع لضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية بمدينة العجيلات، غرب العاصمة طرابلس، إن على كل الضباط والعسكريين أن يقتنعوا بأن المؤسسة العسكرية ليست قبيلة، موضحا أن عدم نجاح آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي في تأسيس مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية، هو انتماؤه لمدينة الزنتان.

 

وكانت مجالس الأعيان والحكماء بالمنطة الغربية، وتحديدا مدن الساحل والجبل، قد اتفقت على ضرورة إنشاء دولة مدنية لها مرجعية دستورية توافقية، ورفض العودة إلى الديكتاتورية، موضحة تمسكها بالتداول السلمي على السلطة، ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.

 

وشددت مجالس الأعيان والحكماء، في محضر اتفاق على قيام مؤسستي الجيش والشرطة، تحت سلطة مدنية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، إضافة إلى رفض المشاركة في أي حرب بالمنطقة.

 

ويمنع ميثاق مجالس الأعيان والحكماء، استخدام أي طرف من أطراف المنطقة لأراضيه، بحيث تكون منطلقا لشن حرب على طرف آخر بالمنطقة.

 

وينص الميثاق على تماسك النسيج الاجتماعي، والمحافظة عليه، ومحاربة كل ما يسيء إلى اللحمة الاجتماعية والوطنية، إضافة إلى احترام كافة الاتفاقيات الموقعة بين مدن المنطقة الغربية.

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تعليقات

  • من من العرب يمتلك جيش حقيقي,الجيش الحقيقي هو الذي يصنع سلحه بنفسه ويحمي الوطن والسلطة التي فيه من الغزاة, لا ان ينقلب على الحكم او يقتل اهل البلاد من اجل ان يحكم هو لغايات خارجية, الاصح ان يطلق عل (الجيوش العربية) تسمية تشكيل مسلح شبه عسكري وهذه التسمية كبيرة عليه ايضا.

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  • يوجد جيش لكن جيش يحتاج لمحاضرات توعوية ودينية وأخلاقية ووطنية من أحد الضباط للفرز بين الخبيث والطيب ,
    فلتعلموا أن الواجب العسكري مهمة ومسؤولية تحتاج لرجال وقوة والرجولة تحتاج لأخلاق وإيمان وأمانة وشرف غالي وتعاون وصدق ووعي كامل بالله عز وجل , وغيرة على ابناء الوطن وترابه . وشرف
    فلهذا يجب أن يقَبل العسكري تراب بلاده الذي ينتمي ويضم في ترابه إأجداده المجاهدين الأنقياء والطاهرين من ظلمات الأستبداد والأستعمار والعهود البالية والمستبدة والناكرة للمعروف والجاحدة بالنعم والمستكبرة على الخير , والرافضة للدين والعرف, العرف الذي تربوا عليه أجيال من قبلكم وسقوه بدمائهم الزكية لكي ينمو الخير والعطاء في خضرة تراب بلادنا العظيمة.

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  • ككله عمرها ما كانت مع الحق و لا مع الوطن. هل يمكننا تصديق كلب زي هذا و نكذب انفسنا بحقيقة الجيش العربي الليبي. هذا الكلب لايعني نبيه اي شئ. و سيحاسب علي شهادته الزور هذه. ككله هي مدينة المجرم غنيوه

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