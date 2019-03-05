توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الاربعاء 6 مارس في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس ليوم الاربعاء 6 مارس أن تشهد الاجواء وبعد شتاء ماطر وبارد نسبياً إستمر لعدة أسابيع.

واضاف الخبراء انه من المتوقع أن تبدأ سيطرة المرتفعات الجوية والتي سينتج عنها استقرار كامل يشمل معظم مناطق البلاد يصاحبه درجات حرارة ربيعية والتي من المتوقع ان تتواصل لعدة أيام قادمة.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الاربعاء 6 مارس 2019:

واشار الخبراء إلى أن اجواء ربيعية دافئة ومشمسة تسود اغلب المناطق وتكون الاجواء اكثر دفئا على المناطق الغربية مع رياح هادئه إلى خفيفة السرعة.

واضاف الخبراء ان درجات الحرارة ستكون معتدلة وتميل إلى الارتفاع قليلا على المناطق الغربية بحيث تتراوح درجات الحرارة على كافة المناطق مابين 19 إلى 28 درجة ومابين 16 إلى 23 درجة على المرتفعات الجبلية.

فيما ستكون حالة البحر على طول الساحل سيكون هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 إلى 0.75 متر.والله اعلم.

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