مجلس أعيان صرمان: ندعم الجيش لتطهير الجنوب

أكد مجلس أعيان قبائل مدينة صرمان، أن المدينة غير معنية بكل ما صدر عن الاجتماع الذي عقد الأحد في مدينة زوارة، وضم ممثلين وحكماء عن مدن وقبائل المنطقة الغربية والذي حمل إشارات ضمنية مناوئة لتحركات القوات المسلحة في غرب البلاد حسب قوله.

المجلس وفي بيان له ، أكد أيضا أن المجلس لا يمثله إلا رئيسه الشيخ البشير الهادي أبو جناح، أو من يفوضه بكتاب رسمي، مشيرا إلى أن الشخص الذي حضر اجتماع زوارة لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل أهالي وأعيان صرمان .

المجلس أعلن في بيانه ، دعمه الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة، وجدد مباركته لانتصارات الجيش في الجنوب.

