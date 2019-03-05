شوارع بنغازي.. من الأمطار إلى الحُفر

تزداد البنية التحتية سوءا عاما بعد عام، وهذا ما شهدته شوارع مدينة بنغازي بعد أن توقف هطول الأمطار فيها لتظهر الحفر في جل شوارعها وتزيد الضغط على المواطنين.

ويعاني المارة في مناطق الحدائق والرويسات وأرض شبنة وغيرها من تهالك الطرقات، ناهيك عن الازدحامات الشديدة بسبب انتشار الحفر وغياب الحلول حتى الآن.

وغرقت شوارع مدينة بنغازي في فصل الشتاء الحالي عدة مرات نتيجة هطول الأمطار بغزارة وتشكلت إثر ذلك حالة من الاستياء في صفوف المواطنين الذين كانوا أكثر المتضررين.

ولم تكن حالات غرق الشوارع العام الحالي أمرا استثنائيا، حيث أنها تتكرر سنويا في الشتاء ولكن تختلف باختلاف كمية الأمطار التي تشهدها.

ويُطالب المواطنون في بنغازي منذ سنوات بالالتفات إلى البنية التحتية وإصلاحها بأسرع وقت لتجنب تكرار هذا السيناريو كل عام، إلا أن هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية من المسؤولين.

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