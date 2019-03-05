وزارتي تعليم الوفاق والمؤقتة  : قرار إلغاء عطلة السبت غير صحيح

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي مدير المكتب الإعلامي بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة أحمد الزروق ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء عطلة يوم السبت وإرجاعه إلى يوم دراسة عـادي.

وأوضح الزروق – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن إغلاق يوم العطلة من عدمه هو اختصاص أصيل للجهات التنفيذية، لأنها عطلة عامة على أغلب القطاعات ليست للتعليم فقط .

وذكر أن إلغاء هذا اليوم يحتاج إلى قرار رسمي من مجلس النواب في جلسة كاملة النصاب أو بالأغلبية

وأشار الزروق إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي استندت على الاجتماع الأخير لمديري الإدارات العامة بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بشأن تقديم مقترح لهذا العام فقط، لإلغاء عطلة يوم السبت وعودته كيوم دراسي عادي؛ وذلك لزيادة الوعاء الزمني .

وفي ذات الشأن، فند وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني “عادل جمعة ” ما جاء في كثير من منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عطلة يوم السبت وإرجاعه يوم دراسة عـادي.

وأكد جمعة أن الخطة الدراسية المعتمدة تسير بشكل جيد وفـق جدول مواعيد الـدراسة والامتحانـات التي حددتها الوزارة.

وقد لاقى هذا خبر إلغاء عطلة السبت امتعاض الكثير من المعلمين وأولياء الأمور معتبرينه إرباكا للعملية التعليمية.

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