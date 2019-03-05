السراج: مدنية الدولة والتداول على السلطة ورفض عسكرة الدولة ثوابتنا في لقاء أبوظبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أنه جرى الاتفاق على مبادئ غير قابلة للتنازل في لقاء أبوظبي، الذي جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر الايام الماضية.

وأوضح السراج خلال لقائه بعدد من عمداء البلديات، أن هذه المبادئ تتمثل في مدنية الدولة، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على عدم وجود حل عسكري، أو مكان لعسكرة الدولة، وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن، وأن تسود المجتمع ثقافة السلام والانتماء و التسامح، وأنه لن يسمح بأي محاولات من أي جهة لخلق فتن من شأنها إدخال المدن الليبية في حرب أهلية.

وقال السراج إن الوفاق هو مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق او فترة زمنية، موضحا أن ذلك ينبغي أن يسود بين الليبيين جميعا دون استثناء، في علاقاتهم على كافة المستويات والتوجهات.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أنه من هذا المنطلق جاء اجتماعنا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، بهدف حقن الدماء، والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري، معتقدا أنه لقاء يمكن البناء عليه.

وكشف السراج عن النقاط التي جرى التوافق عليها خلال الاجتماع، وأهمها عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.

وبين رئيس المجلس الرئاسي أن التحديات الكبيرة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، هي نتاج لتداعيات ما بعد الثورة، والتي واجهها البلد دون إمكانيات أو مؤسسات أو تجربة ديمقراطية سابقة، مما خلق الفوضى على أكثر من صعيد.

وأشار السراج إلى أن الوضع السياسي الحالي ليس كما يتمنى الجميع، حيث أدى الخلاف بين الأطراف السياسية إلى انقسام المؤسسات، وتراجع الاقتصاد، وتعطيل المسار الديمقراطي، وعرقلة الانتقال من الثورة إلى الدولة.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي إلى أن المجلس مد يده للجميع من أجل لم الشمل، وانهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، ولم يتراجع عن هذا الهدف رغم ما يطفو على السطح من سلبيات.

ولفت السراج إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى تقليص العجز، وتراجع تدريجي للتدهور في سعر الدينار، وانخفاض في أسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن هذه مرحلة أولى تتبعها مراحل متفق عليها.

ونوه رئيس المجلس إلى ضرورة استكمال هيكلية ميزانية الدولة، والتي تستنزف الرواتب بأكثر من ستين في المئة منها، ليوزع ما تبقى لتغطية الاحتياجات والقطاعات المختلفة، ومشاريع الخدمات والتنمية.

وتطرق السراج إلى الترتيبات الأمنية، التي أنجزت مراحل منها، مبينا أن هذه الترتيبات تمضي تحت إشراف وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بوتيرة مختلفة.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن دور البلديات، الذي وصفه بالحيوي والهام، والتي جاء مسؤولوها عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أنها الأساس في نظام اللامركزية، الذي تتبناه حكومة الوفاق الوطني.

وقال السراج إن البلديات هي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية، وأنه سيتم توسيع صلاحياتها، وتخصيص ميزانيات كافية لها، ليتحقق ما نصبو إليه من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن قرب البدء في انتخابات البلديات، ودعم المفوضية لإنجاح هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أنه يجري حالياً دراسة مشروع المحافظات من كافة النواحي، دعما لبرنامج اللامركزية.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه موضوع حقل الشرارة النفطي، سارداً تطور الأحداث منذ زيارته للحقل في شهر ديسمبر الماضي، وما تم من تنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، لإيجاد حلول لاستئناف عمليات الضخ.

وأوضح السراج أنه جرى الاتفاق على ترتيبات أمنية تحت إشراف المؤسسة، تقضي بإخراج جميع المدنيين من الحقل، وبذلك صدر الإعلان عن رفع القوة القاهرة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن عمليات العبث والابتزاز التي تطال المنشآت الحيوية يجب أن تتوقف، فالمتضرر منها هو المواطن.

وتطرق السراج إلى أهمية ما يجريه من لقاءات خارجية إقليمية ودولية، قائلا: ” إذا كنا نعمل على إيجاد توافق داخلي، فنحن أمام تحد كبير للعمل على إيجاد توافق دولي تجاه الأزمة في بلادنا”.

وأضاف ” كلكم تشاهدون التنافس الإقليمي والأوروبي والدولي، وحجم التدخلات السلبية منذ عام 2011م، لذا نقوم بعقد لقاءات مع قيادات تلك الدول رغم كل التناقضات، ونعمل على مسافة واحدة من الجميع حتى نصل إلى الاستقرار وإنهاء الصراع”.

وطرح رئيس المجلس الرئاسي سؤالا على من يعترضون على مثل هذه اللقاءات قائلا ما هو البديل؟، مضيفا أن ” السلام هو خيارنا، والبديل يأخذنا إلى صراع مسلح، والمزيد من إراقة الدماء، وتدمير المنشآت والممتلكات، ولن يكون هناك رابح في هذا صراع ، بل هناك خاسر واحد هو الوطن .”

وأكد السراج أن جميع الليبيين شركاء في هذا الوطن، كما أن الحل ليس حكراً على أي مجموعة أو فئة، ولن يكون من خلال لقاءات ثنائية مغلقة، وأن التوافق هو أساس العملية السياسية.

ودعا رئيس المجلس الجميع للمشاركة في صياغة الحل، دون إقصاء لأحد، ليساهم الجميع في رسم خارطة المستقبل، مؤكدا أنه ليس لأحد الحق في إصدار صكوك الوطنية.

ونبه السراج إلى أن ” خيارات اليوم قد لا تكون متاحة في الغد “، مضيفا أنه إذا أردنا أن تعبر البلاد الأزمة الراهنة، فإن صناعة السلام من شيم الشجعان وعلينا التسلح بالايمان، ونمتثل جميعاً لكلام الله عز وجل ، فنجَنَحُ لِلسَّلْمِ ونحقق السلام العادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر