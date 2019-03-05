قزيط : تحركات الجيش في الجنوب واجب وطني إذا كانت بعيدة عن الاستغلال السياسي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أيّد عضو المجلس الأعلى للدّولة “أبو القاسم قزيط”، ما قاله وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” عن تحركات الجيش الليبي في الجنوب، بأنه واجب وطني.

وقال “قزيط” خلال لقائه مع “أخبار ليبيا 24”، إن تلك التحركات تعد واجب وطني فعلًا، إذا كانت بعيدة عن الاستغلال السياسي، إلا أن الحديث عن دخول قوات الجيش إلى طرابلس، يعزز المخاوف من استيلاء الجيش على السلطة.

وأضاف “أعتقد أن هناك ترحيب واسع بالجيش الموحد، تحت قيادة سياسية، في كل من طرابلس ومصراتة، لكن إن أقدم الجيش الوطني التابع لمجلس النواب الدخول إلى طرابلس ومصراتة عنوة، سيواجه مغامرة ستدمر كل ما تبقى من الدولة، وستكون معركة كبيرة ومدمرة للجميع.

وحول تحرك قوات لاسترجاع الجفرة، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أنه رغم صدور أوامر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بذلك، إلا أن الناس سئمت القتال لأجندات سياسية، منوهًا إلى أن هذا التحرك سيكون مؤكدا، حال تعرضت العاصمة لمحاولة اقتحام، ومحاولة إسقاط الحكومة التوافقية.

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