مسؤول مصري: ليبيا لا تزال منقسمة وتحتاج إلى توحيد صفوفها

المتوسط:

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، إن دول الجوار المباشر لليبيا، مصر وتونس والجزائر، تتأثر سلبا وإيجابا بتطورات الأوضاع داخل ليبيا.

وأضاف بيومي في تصريح تلفزيوني اليوم، أن ليبيا تلم شملها إلى الآن، ومازالت منقسمة على نفسها، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى يد توحد بين أطرافها المتنازعة، كما أوضح أن هذه الظروف تبرز دور الدول الجارة والشريكة، التي تمتلك أكبر حدود مشتركة مع ليبيا، مؤكدا أن المطلوب من هذه الدول الثلاثة مراقبة الحدود الليبية سواء البرية أو البحرية، مؤكدا أن الكل يعمل على وصول ليبيا إلى مرحلة السلام.

