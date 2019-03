المتوسط:

ناقش المجلس البلدي لبلدية الزاوية، خلال اجتماع مع مراقبة التعليم، ومديري المدارس بالبلدية، معوقات عمل المؤسسات التعليمية بالمدينة .

ويأتي هذا الاجتماع كبداية انطلاق لحملة دعم مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمدينة، على هيئة ورش عمل، ولقاءات بين المجلس البلدي ومراقبة التعليم مع مديري المؤسسات التعليمية، للمساهمة في دعم هذه المؤسسات، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والقرطاسية.

