المتوسط:

أتلف جهاز الحرس البلدي، بمدينة نالوت، أمس، كميات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، منتهية الصلاحية.

وقد تمت عملية الإتلاف بعد جولة لعناصر جهاز الحرس البلدي، واللجنة المشكلة من مراقبة الاقتصاد، والمراقبة على الأغداية والأدوية، على عدد من المحلات التجارية والصيدليات داخل نطاق بلدية نالوت، والتي نتج عنها ضبط الكثير من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية.

The post ائتلاف مواد منتهية الصلاحية في نالوت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية