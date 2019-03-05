حوالي 1.4 مليون لتر محروقات تتجه للجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء، عن انطلاق قافلة محروقات إلى مناطق الجنوب للتخفيف من معاناة المواطنين هناك.

وقالت الشركة في بيان، إن القافلة محملة بحوالي 1,205 مليون لتر من بنزين السيارات، وحوالي 174 ألف لتر من وقود الديزل.

وقالت الشركة إن إرسال الشحنة يأتي بمتابعة متواصلة منها ومن المؤسسة الوطنية للنفط، مناشدة المواطنين في الجنوب للإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة في “فيسبوك”، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة الشركة.

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