جامعة صبراتة تنظم ندوة حول الآثار وحمايتها

نظم قسم الآثار بكلية الآداب في جامعة صبراتة، ندوة علمية تهدف إلى التعريف بقضايا الآثار وما تمثله من قيمة حضارية وثقافية لليبيا، وأهمية رفع الحظر عن المدن الآثرية الليبية الخمس المسجلة في منظمة التراث العالمية .

الندوة حضرها عميد بلدية صبراتة ورئيس مصلحة الآثار وعدد من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى متخصصين ومهتمين بالآثار الليبية، حيث ألقيت العديد من الورقات العلمية حول آثار ما قبل التاريخ في ليبيا، والاستراتيجيات الوطنية والدولية لحماية الموروث من الاعتداء عليه وسرقته، وحماية المواقع الثقافية في زمن النزاعات المسلحة .

