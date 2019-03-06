دورة زليتن لصيانة الكمبيوتر

بادرت المنظمة التقنية في مدينة زليتن بتقديم دورة تدريبية خاصة لصيانة الحاسوب استهدفت شريحة الصم وضعاف السمع،على مدار 10 أيام -مدة الدورة- بمعدل 3 ساعات يومياً.

تأتي هذه الدورة في إطار مشروع “أنا قادر” وهي من ضمن 4 دورات تعمل المنظمة على تقديمها تباعاً لهذه الشريحة لإفادتها بإكسابها المهارات في صيانة أجهزة الكمبيوتر، لتأهيلها من ثم لدخول سوق العمل مباشرةً حسب ما أفاد به القيمون على الدورة.

أقيمت في ختام أيام الدورة احتفالية للمشتركين فيها من شريحة الصم وضعاف السمع داخل مقر المنظمة، وزع خلال الحفل شهادات التقدير على منتسبي الدورة التي انتظمت بالتعاون مع جمعية الأصدقاء للصم وضعاف السمع .

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