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حماية سرت تكثف دورياتها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت دوريات تابعة لغرفة حماية وتأمين سرت بجولات جابت من خلالها بلدات واقعة غربي المدينة كــ أبوقرين و زمزم و وادي بي كذلك اتجهت الدوريات إلى ضاحية جارف -الأقرب- ثم إلى مسافة 70 كيلومتر جنوباً مروراً بوادي الزيد و الحنيوة، حسب ماذكرته الصفحة الرسمية لقوة حماية وتأمين سرت وذلك لتأمين المناطق المتاخمة للمدينة .

كما أعلنت القوة في وقت سابق عن وصول 100 سيارة مسلحة للدعم واستدعت 50 سيارة مسلحة من قوتها الاحتياطية، فيما أرسلت قوة مكافحة الإرهاب 50 سيارة أخرى كدعم للقوة في مهامها الموكلة إليها وحفظ الأمن والاستقرار – حسب وصف الصفحة، التي أعربت من خلال منشوراتها أن الدوريات “روتينية تمشيطية” .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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