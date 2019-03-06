دوريات مشتركة في العسة

قامت مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع مديرية أمن الجميل و فرع الشرطة الزراعية بتكليف عناصرها بالخروج في دوريات مشتركة إلي منطقة العسة لأجل تأمين الحدود الليبية التونسية، لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.

وقفلت الدورياتُ المُرسلة – فور وصولها إلى النقاط الحدودية – الطُرقَ الفرعية التي يتخذها المهربون كممرات، وذلك لمنع أي عمليات تهريب عبر الحدود بين البلدين.

وناشدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في صفحتها الرسمية أهالي الجميل ورقداين وضواحيهما أن يتعاونوا مع مديريات الأمن في ضبط الحدود والنظر لمصلحة الوطن قبل أي اعتبارات قبلية وجهوية.

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