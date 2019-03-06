السراج: ليبيا ستجري انتخابات بحلول نهاية العام

طرابلس-العنوان

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يوم الثلاثاء، إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام، وذلك في كلمة أمام عمداء بلديات المنطقة الغربية حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا في العاشر من ديسمبر كسبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وكان السراج، قد اجتمع الأسبوع الماضي في أبو ظبي مع مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر. وقال السراج: “اتفقت مع حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام”. وأضاف أن اللقاء جاء من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري.

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