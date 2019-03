قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بترتيب زيارة لسفير ألمانيا في ⁧ليبيا⁩ للإطلاع على سير المشروع الممول من الخارجية الألمانية.

حيث يعمل المشروع على تجهيز موقع التخلص من وقود الصواريخ السام.

هذا واستمع السفير إلى مخاوف أهالي غريان حول الآثار الصحية وتهديدات السلامة كما عبر عن دعمه لعمل الدائرة ودورها في الحفاظ على سلامة الأهالي.

