الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة تفتتح بواباتها في مدينة الزاوية

اتفق آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، التابعة للقيادة العامة، العميد مختار فرنانة، اليوم، مع آمر غرفة عمليات الزاوية، العميد علي الآغا، على فتح وتفعيل عدد من بوابات الشرطة العسكرية في الزاوية، والتنسيق لفتح كافة البوابات الأخرى بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره أيضا العقيد المبروك سريط، آمر الكتيبة مئة وتسعة وخمسين مشاة، وعدد من ضباط غرفة عمليات الزاوية، حسبما أفادت به صحيفة المرصد.

وقال العميد فرنانة إن الكتيبة، وغرفة عمليات الزاوية، ستعملان على تأمين هذه البوابات، وتوفير الحماية اللازمة بهدف المجاهرة بالأمن، كما أكد المجتمعون على السير قدما لبسط الأمن داخل المدينة، واستمرارهم في دعم القيادة العامة للقوات المسلحة .

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