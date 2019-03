المتوسط:

انتهت عمليات صيانة المركز الصحي بصبراتة و قسم الاسعاف و الطواري بمستشفي صبراتة التعليمي بدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا، سلم كل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارتي الحكم المحلي والصحة .

وتسلمت بلدية صبراتة المركظ بعد الانتهاء من عملية صيانته، ومن المنتظر أن يقدم هذان المرفقان خدماتهما لسكان مدينة صبراتة وكل المناطق المجاورة لها والواقعة بين الزاوية ورأس جدير.

