معيتيق يطالب بقنصلية إيطالية في بنغازي

دعا النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق الحكومة الإيطالية لتسريع إجراءاتها لإعادة فتح قنصليتها المغلقة في مدينة بنغازي.

وأشار معيتيق خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي “إينزو ميلانيزي” في العاصمة الإيطالية روما إلى وجوب إعادة فتح القنصلية لتسهيل الحصول على التأشيرات لمواطني شرق ليبيا.

وتدارس الجانبان آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الانتخابات والمؤسسات الحكومية المستقلة والانتقال السلس بسلمية للسلطات مع التشديد على وجوب التعاون بين الجانبين الليبي الإيطالي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

هذا وكان “ميلانيزي” قد عبر خلال لقاء سابق مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن رغبة بلاده في إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي.

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