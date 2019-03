قوة حماية سرت: وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى المدينة

أعلنت قوات حماية وتأمين سرت وصول ما يُقارب 100 سيارة مسلحة لدعمها.

حيث كشفت القوة أنها استدعت 50 سيارة مسلحة من قواتها الاحتياطية، فيما أرسلت قوة مكافحة الإرهاب 50 سيارة أخرى كدعم للقوة في مهامها الموكلة إليها وحفظ الأمن والاستقرار في سرت.

هذا وتقوم الدوريات التابعة لقوة حماية سرت بتأمين مدينة سرت والقيام بطلعات استكشافية لحمايتها من الشرق والجنوب والغرب، كما تصل الدوريات إلى الأودية المتاخمة لها في أبوقرين وجارف ووادي زمزم ووادي بي والحنيوة.

وعلى الرغم من انعدام الإمكانيات وعدم توفر الدعم اللازم وعدم صرف المرتبات لأكثر من 14 شهر إلا أن القوة ما زالت تقوم بواجباتها المكلفة بها من تأمين المدينة وضواحيها منعاً لأي اختراق مُحتمل.

