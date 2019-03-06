طقس ربيعي مُشمس بأغلب مناطق ليبيا

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق البلاد تشهد اليوم طقساً ربيعياً مُشمساً ودرجات الحرارة تميل إلى الدفء خاصة خلال فترة النهار حيث ستتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني عبر نشرته اليومية أن درجات حرارة المنطقة الجنوبية سترتفع لتصل إلى 27 درجة مئوية على مناطق في غات، مُشيراً أن درجات حرارة غالبية المناطق الليبية ستشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال يومي الخميس والجمعة.

وحول المُنخفض الجوي الذي سبق أن أعلن المركز عن تحركه من الجزائر نحو مناطق غرب البلاد، أوضحت الأرصاد أن تأثيره سيبدأ بالظهور بداية من يوم غدٍ الخميس، برياح جنوبية نشطة ستتسبب في إثارة الغُبار والأتربة، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

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