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طقس ربيعي مُشمس بأغلب مناطق ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق البلاد تشهد اليوم طقساً ربيعياً مُشمساً ودرجات الحرارة تميل إلى الدفء خاصة خلال فترة النهار حيث ستتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني عبر نشرته اليومية أن درجات حرارة المنطقة الجنوبية سترتفع لتصل إلى 27 درجة مئوية على مناطق في غات، مُشيراً أن درجات حرارة غالبية المناطق الليبية ستشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال يومي الخميس والجمعة.

وحول المُنخفض الجوي الذي سبق أن أعلن المركز عن تحركه من الجزائر نحو مناطق غرب البلاد، أوضحت الأرصاد أن تأثيره سيبدأ بالظهور بداية من يوم غدٍ الخميس، برياح جنوبية نشطة ستتسبب في إثارة الغُبار والأتربة، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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