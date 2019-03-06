مصدر بقوة تأمين سرت: رصدنا أرتالا عسكرية لحفتر متجهة نحو الجفرة

أكد مصدر من قوة حماية وتأمين سرت،

الأربعاء، أنهم رصدوا تحركات لأرتال عسكرية “كبيرة” لقوات حفتر جنوب

المدينة متجهة نحو الجفرة وبني وليد.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه،

في تصريح للرائد، أن القوة رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع أي قوات قد

تدخل مناطق سيطرة القوة، موضحًا أن سرت مؤمنة بالكامل، ولا تستطيع أي قوة السيطرة

عليها.

وذكر المصدر أن تعزيزات عسكرية وصلت

إلى سرت قوامها مئة سيارة عسكرية، ونحو 30 دبابة، بالإضافة إلى خروج كتيبة

المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى وستصل سرت في الساعات القادمة.

يشار إلى أن قوة حماية وتأمين سرت

استدعت، الثلاثاء، 50 سيارة عسكرية من احتياطي القوة، بالإضافة إلى 50 سيارة أخرى

تابعة لقوة مكافحة الإرهاب.

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