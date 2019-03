«صنع الله»: حقول النفط التابعة للمؤسسة بحاجة ماسة لإصلاح جهاز الأمن

المتوسط:

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إنَّ كافة الحقول التي تقع في المنطقة الشرقية تخضع لحماية قوات الجيش الليبي، وتقوم بعملها بشكل مهني إلا أن العناصر في الغرب تخلق مشاكل عديدة لنا.

واعتبر صنع الله، أن المجموعات المسلحة تشكل أكبر التحديات التي تواجه عمل المؤسسة التي تعد آخر مؤسسة رسمية تعمل تحت مظلة الدولة بشكل حيادي.

ولفت صنع الله، إلى أنَّ حقول النفط التابعة للمؤسسة بحاجة ماسة لإصلاح جهاز الأمن وضمان وجود أفراد مهنيين ومخلصين للمؤسسة لحماية مقدرات الدولة بعيدا عن القبلية أو الانتماء لأي مجموعات مسلحة.

