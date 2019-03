المتوسط:

أفادت مصادر عسكرية، بـ اندلاع اشتباكات وسط مدينة مرزق بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدرت غرفة عمليات الجيش تعليماتها بإلغاء بوابتين الـ 17 وبوابة الـ 18 اللتين تقعا في المثلث بين مناطق الجنوب الغربي وهى أوبارى وغات والعوينات بوادى الحياة، والجنوب أي مناطق مرزق وغدوه وأم الأرانب وغيرها من القرى الصغيرة، بعد ورود العديد من الشكاوي حول هاتين البوابتين اللتين كانتا قائمتين قبل وصول قوات الجيش للمنطقة ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى أنه جرى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والآليات التي على باتجاه المكان المعلوم والمحدد مسبقا من قبل قيادة الجيش دون الكشف عن المكان.

The post مصادر عسكرية: اندلاع اشتباكات وسط مدينة مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية