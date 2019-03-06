مصلحة الموانئ توقع عقد مع شركة تركية لصيانة كورنيش طرابلس

ليبيا – وقعت مصلحة الموانئ والنقل البحري بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء مع شركة تيميل التركية عقد لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة في منطقة الكورنيش بطرابلس.

مكتب شؤون الإعلام التابع لوزارة مواصلات الوفاق أشار إلى أن توقيع العقد تم برعاية وزير المواصلات ميلاد معتوق ووكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن العقد يحتوي على دراسة التصاميم اللازمة في منطقة الكورنيس والي ستستغرق 10 اشهر لاعدادها بقيمة 2 مليون و 25 الف دينار ليبي ، منوّها إلى أن العقد تم بناءً على مناقصة مع عدة شركات متخصصة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن مصلحة الموانئ والنقل البحري ستقوم بإجراء أعمال صيانة سريعة للهبوطات الواقعة في الكورنيش للحد من تفاقم المشكلة الى حين الإنتهاء من الدراسات والتصاميم التي تستهدف تقديم برنامج تنفيذي لمعالجة المشكلة بشكل نهائي.

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