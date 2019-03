«صحة الوفاق» تجري استطلاع رأي لتقييم خدمات المراكز الصحية

المتوسط:

أصدرت وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، بيانًا، يأتي في إطار مشاركة المواطنين في السياسات الصحية، وبناء الخطط والبرامج حسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيثُ أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأولية استطلاع رأي لتقييم خدمات المراكز الصحية.

وأشارت إدارة الرعاية الصحية، إلى أنَّ مشاركة المواطنين بآرائهم عن جودة الخدمة الصحية المقدمة بمناطقهم سيُسهم في معالجة جودة الخدمة الصحية بالمراكز وتحسينها.

