تحضيرات في سرت لعقد أكبر مؤتمر للقبائل والمدن الليبية

تجري بمدينة سرت تحضيرات لاستضافة مؤتمر القبائل والمدن الليبية المزمع عقده في الفتره القريبه القادمة في إطار الحوار الليبي الليبي والمصالحة بين الليبيين بمختلف المناطق.

وفي هذا الإطار عقد بديوان المجلس البلدي سرت اجتماع موسع حضره عميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس مجلس أعيان و قبائل سرت ورئيس قبائل المنطقه الوسطى وعدد من مشائخ وأعيان المكونات الاجتماعية بمدينة سرت تم خلاله الاتفاق علي تشكيل العديد من اللجان التحضيرية لإنجاح المؤتمر الليبي الليبي .

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني إن المؤتمر سيعقد تحت شعار نلتقي من أجل ليبيا المستقبل ومن المتوقع أن يؤكد على الثوابت الوطنية وحرنة الدم الليبي ويناقش الاستحقاقات الدستورية وغيرها من اأمور التي تصحب في مصلحة جميع الليبيين.

ومن جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية فرع المنطقه الوسطى محمود ابوراي أن المستهدفين لحضور المؤتمر يتجاوز 3000 آلاف شخص من مختلف قبائل ومناطق ومدن ليبيا ومكوناتها الاجتماعية وذلك من أجل بحث حلول للخلافات العالقة بين الليبيين.

وأشار أبوراوي إلى أن موعد المؤتمر سيتم تحديده في الفترة القادمة بعد اكتمال التحضيرات والاستعدادات لعقده من قبل اللجان الممشكلة بهذا الخصوص .

يذكر أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والأجهزة الخدمية الاخرى في سرت تقوم منذ فترة بتجهيز القاعة الرئيسية لمجمع قاعات واغادوغو والتي من المتوقع أن تحتضن المؤتمر

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