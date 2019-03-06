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مطار معيتيقة يعلن إعادة فتحه أجوائه أمام حركة الطيران المدني

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي فتح الأجواء مجدداً مؤكدة بأن الشركات الناقلة باشرت بتوجيه واستقبال الركاب لرحلاتها المجدولة منذ الساعة الـ 4:20 عصراً .

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس قفل الأجواء وتعليق الملاحة الجوية بشكل مؤقت اليوم الأربعاء بسبب تحليق طائرات مجهولة في أجوائه .

وفي إيجاز مقتضب تلقته المرصد من مكتبه الإعلامي ، قال المطار بأن هذا الإقفال جاء تعليمات من مصلحة الطيران المدني  .

وأضاف بأن المصلحة طالبت بتوقف الملاحة الجوية صباح اليوم عن مطار معيتيقة الدولي ولليوم الثاني على التوالي بشكل مؤقت حفاظاً على السلامة الجوية .

وعن السبب ، أكدت إدارة المطار بأن المصلحة إتخذت قرارها تخوفاً من اختراقات لطائرات بدون طيار مجهولة الهوية تحلق اليوم وأمس في أجواء المطار ومحيطه ما قد يسبب في كارثة جوية .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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