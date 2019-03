جولة تفقدية لوكيل وزارة العدل بـ مؤسسة الإصلاح والتأهيل المفتوح

المتوسط:

قام وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، خالد أبو صلاح، بـ صحبة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، محسن أبوسنينه، صباح الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 بزيارة استطلاعية لمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المفتوح) الشاغر وغير المؤهل للعمل واستقبال النزلاء، وذلك للاطلاع على مدى إمكانية جهوزيته لاحتواء الأحداث الجانحين.

ورافق الوكيلين كل من رئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، ومدير إدارة المؤسسات الاجتماعية ومدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى هامش هذه الزيارة، عقد اجتماع موسع ترأسه وكيل وزارة العدل، نوقش خلاله إمكانية تجهيز وتحوير هذا المرفق العدلي لتفعيله واستيعاب الفئة المستهدفة من النزلاء وفق المعايير الوطنية والدولية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة فنية من إدارة المشروعات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مهمتها إجراء رفع مساحي للمقر وتحديد احتياجاته وتكاليف تجهيزه لتفعيله بصورة نهائية.

