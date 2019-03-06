الشيباني يطلع على أوضاع المهاجرين في مراكز إيواء طريق السكة وتاجوراء

ليبيا – أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني أن الدولة الليبية وعلى رأسها وزارة الداخلية تنظر لملف الهجرة غير الشرعية بمحمل الجد خاصةً من الناحية الإنسانية.

الشيباني أشار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى أن الدولة الليبية دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وليست المقصد لهم مما يتطلب من دول المقصد أن تقف مع الجانب الليبي بخصوص هذا الملف وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوكيل رفقة عدد من ضباط وضباط صف بجهاز الهجرة غير الشرعية لمراكز إيواء طرابلس طريق السكة وتاجوراء.

وأطلع الوكيل خلال هذه الزيارة على أوضاع المهاجرين داخل هذه المراكز،مستمعاً لبعض الملاحظات من قبل المهاجرين المسجلين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوعود التي تلقوها من قبل المفوضية بشأن ترحيلهم إلى دولة ثالثة مما سبب بعض الإشكاليات داخل مراكز الإيواء.

وشدد الشيبان على أن باب العودة الطوعية للمهاجرين مفتوح لعودتهم إلى بلدانهم،موضحاً بأن دور المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة هو العمل على تسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم أو ترحيلهم.

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