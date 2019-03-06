صحة المؤقتة توجه تحذير لأطباء القطاعين الخاص والعام

ليبيا – أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليمات مباشرة لادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة بإحالة أسماء عدد من العناصر الطبية الذين ثبت تواجدهم بالقطاع الخاص أثناء فترات الدوام الرسمي الى جهات عملهم الأصلية بالمستشفيات وإتخاذ ضدهم كافة الاجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لسير العمل.

عقوب أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري بالقطاع الصحي وإتباع النظم الإدارية، مطالبا مديري المستشفيات افادة وزارة الصحة بالإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها حيالهم.

وشدد وزير الصحة على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل بهدف تقييم الموقف العام،مؤكداً في الوقت ذاته على دعمه للقطاع الصحي الليبي ككل.

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