معيتيق يلتقي بوزير الخارجية الإيطالي في روما

العنوان_روما

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ، إينزو موافيرو ميلانيزي، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقأحمد معيتيق في مقر وزارة الخارجية اليوم.

وقد أتاح الاجتماع بحسب الخارجية الإيطالية الفرصة لبحث تقدم عملية الاستقرار في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة.

وطلب ميلانيزي بحسب الوزارة من معيتيق معلومات مستكملة عن الإجراءات التي اتخذتها ليبيا لضمان قدر أكبر من الأمن على أراضيها، وتحسين الوضع الاقتصادي العام، وتحسين إدارة تدفق الهجرة أثناء عبور المهاجرين، وضمان حصولهم في ليبيا على ما يلزم من كرامة عند استقبالهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الأساسية.

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