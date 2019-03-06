الرئاسي يصدر عدة قرارات في اجتماعه العادي بطرابلس

العنوان_طرابلس

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه العادي الثالث للعام 2019 الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور أعضاء المجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان، أحمد معيتيق، فتحي المجبري، أحمد حمزة، والوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

و أقر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم وعضوية وزارات كل من المالية والعمل والدفاع والخارجية بشأن دراسة المقترح المقدم من وزارة الدفاع المتعلق باللائحة الجديدة للدراسة في الداخل والخارج.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وعضوية وكلاء وزارات المالية والدفاع والتخطيط المواصلات والمستشار المالي لرئيس المجلس بشأن دراسة المقترح المقدم من وزير المواصلات المتضمن النسخة المعدلة من الميزانية التقديرية لخطة تطوير خدمات الملاحة الجوية.

وأحال المجلس تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات رقم 20 لسنة 2018 بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور للجنة برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والاقتصاد ومندوب عن النائب أحمد معيتيق والمستشار المالي لرئيس المجلس لدراسة تقرير اللجنة واقتراح ما يلزم.

وكلف المجلس النائب عبد السلام كاجمان بمتابعة اللجنة المشكلة من وزارة المالية المكلفة بمراجعة الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وفي نفس الإطار أحال المجلس مشروع تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ الطرق السريع على لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات وعضوية وكلاء وزارات المالية والخارجية والمواصلات والزراعة لدراسة المقترح.

وتدارس المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المحال من قبل وزير العدل وقرر بشأنه تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون. ووافق المجلس في اجتماعه العادي الثالث للعام 2019 على مقترح لوزارة التعليم بشأن المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي

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