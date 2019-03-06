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” عدل الوفاق” يناقش أوضاع مؤسسات الإصلاح التابعة للشرطة القضائية مصراتة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بحكومة الوفاق الوطني خالد الحسناوي بمكتبه بمقر وزارة العدل ، اليوم الأربعاء،  مع المستشار إبراهيم محمد الشركسية نائب النيابة بمكتب المحامي العام مصراتة والعميد محمود أبوحميدة رئيس جهاز الشرطة القضائية، والعميد ناصر يوسف رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة .

ناقش الاجتماع أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بدائرة فرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة والإشكاليات التي تعترض أدائها واقتراح الحلول لمعالجتها وتقديم التوصيات بشأنها لمعالي وزير العدل المفوض .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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