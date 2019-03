” الخارجية الفلبينية” ترحب بقرار الإفراج عن البحارة الفلينيين في ليبيا

المتوسط:

رحب وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو جونيو، بقرار المحكمة العليا في ليبيا بالإفراج عن البحارة الفلبينيين الـ7، الموقوفين في ليبيا بعد اتهامهم بمحاولة تهريب الوقود من ليبيا منذ عامين.

وأضافت الخارجية الفلبينية، ” إن القائم بأعمالهم في طرابلس، ماردوميل سيلو، تلقى نسخة من قرار المحكمة العليا، القاضي بالإفراج عن البحارة”.

وأوضحت الخارجية الفلبينية، ” أنه يتم التنسيق مع السلطات الليبية بشأن إعادة البحارة إلى بلادهم”.

