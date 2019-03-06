الشرطة الإيطالية تضبط تشكيلا عصابيا بينهم 4 ليبيين ينقل سيارات مسروقة من إيطاليا لليبيا

أفادت مصادر إيطالية الأربعاء، بالقبض

على تشكبل عصابي بينهم أربعة ليبيين في

مدينة “راغوزا ” الإيطالية، متخصص في غسيل الأموال وسرقة

المركبات، ثم شحنها من إيطاليا إلى ليبيا عبر مالطا.

وقالت الشرطة بمدينة “راغوزا” إنها استعادت قرابة 30

سيارة فارهة مسروقة، كان من المقرر نقلها إلى مالطا من ميناء

“بوزالو”، ومن ثم إلى ليبيا،

مشيرة إلى أنها أوقفت 40 شخصا من التشكيل العصابي؛ للتحقيق معهم، وفقا لما نقله

الموقع الإخباري البريطاني “نيوز بوك”

وأوضحت الشرطة الإيطالية أن الشبكات

الإجرامية استخدمت موانئ “بوزالو” وأوغوستا “ونابولي

“وكاتانيا “وباليرمو” وساليرنو”؛ لإرسال المركبات المسروقة

إلى ليبيا، عبر وسطاء مالطيين.

يشار إلى أن التشكيل العصابي المضبوط،

وفقا للموقع الاخباري الإيطالي “لاسيسيليا ويب، يضم 33 إيطاليا، ومواطنا

تونسيا، و4 ليبيين، ومالطيَيْن.

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