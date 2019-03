اجتمع صباح اليوم الأربعاء بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية أعضاء الغرفة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن إدارة الحدود.

حيث ضم الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني ووكيل وزارة المالية وأمر رئاسة أركان حرس الحدود ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية وأمر جهاز حرس السواحل بالإضافة إلى رئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل عمل غرفة إدارة الحدود وتوحيد الرؤية حول العديد من القضايا المتعلقة بأمن الحدود لمكافحة عمليات التهريب وتدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.

من جهة أخرى تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات وتحديد المهام والأولويات التي تنظم عمل الغرفة ووضع خطة لإدارة الحدود.

يُذكر أن مهام هذه الغرفة الإطلاع على مشاكل الحدود وتلقي المعلومات بشأنها وإصدار التعليمات بالأجهزة المعنية والتنسيق فيما يهدف إلى تأمين الحدود الليبية والحد من الانتهاكات والخروقات التي تتعرض لها.

The post غرفة إدارة الحدود تعقد اجتماعها الأول وتُخطط لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا