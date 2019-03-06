السراج يطلع مجلس الوزراء على المستجدات السياسية المحلية

أطلع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أعضاء المجلس ووزراء الحكومة على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيد المحلي.

وجاء ذلك في الاجتماع الثالث لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني للعام الجاري، والذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي وحضره أعضاء المجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان، وأحمد معيتيق، وأحمد حمزة، إضافة إلى فتحي المجبري، الذي عاد إلى المجلس الرئاسي بعد مقاطعة لجلساته.

وناقش المجلس اليوم الأربعاء بنود جدول الأعمال، المتضمن العديد من المذكرات المحالة من قِبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، وعضوية وزراء المالية والعمل والدفاع والخارجية بشأن دراسة المقترح المقدم من وزارة الدفاع المتعلق باللائحة الجديدة، للدراسة في الداخل والخارج.

وشكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، وعضوية وكلاء وزارات المالية والدفاع والتخطيط المواصلات والمستشار المالي لرئيس المجلس، بشأن دراسة المقترح المقدم من قبل وزير المواصلات، المتضمن النسخة المعدلة من الميزانية التقديرية لخطة تطوير خدمات الملاحة الجوية.

وأحال مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات رقم 20 للعام الماضي، بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور.

وكلف المجلس نائب رئيسه عبد السلام كاجمان، بمتابعة اللجنة المشكلة من وزارة المالية، المكلفة بمراجعة الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة، مع الأخد في الاعتبار ملاحظات وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل الهيكل التنظمي لجهاز تنفيذ الطرق السريع، على لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وعضوية وكلاء وزارات المالية والخارجية والمواصلات والزراعة لدراسة المقترح.

وتدارس المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المحال من قبل وزير العدل، وقرر بشأنه تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التعليم بشأن المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.

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