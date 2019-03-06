جوناثان واينر: تحقيق الأمن يتطلب بناء مؤسسات عسكرية بدل المليشيات

قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إن تحقيق الأمن على المدى الطويل في ليبيا يتطلب بناء مؤسسات عسكرية وشرطية تحل محل المليشيات.

وأضاف واينر في تقرير له صادر عن معهد الشرق الأوسط في واشنطن؛ أنه يجب على ليبيا خفض قيمة الرسوم على سعر الصرف حتى تصل إلى التوازن مع سعر السوق السوداء، ورفع الدعم عن المحروقات لمواجهة التهريب.

كما شدد واينر على تنفيذ خارطة الطريق الأممية للوصول إلى الانتخابات والاتفاق على تاريخ لذلك، حتى تكون هناك حكومة موحدة تعمل بشكل أفضل، حتى تصل ليبيا إلى بر الأمان، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار