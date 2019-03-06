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غدامس ضمن خيارات البعثة لعقد الملتقى الجامع

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حطت بمطار غدامس المدني اليوم طائرة تحمل وفدا رفيع المستوى من بعثة الأمم المتحدة برئاسة نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وجاءت الزيارة بهدف تحديد مكان وزمان إقامة المؤتمر الجامع برعاية الأمم المتحدة، حيث تم اختيار مدينة غدامس على رأس قائمة المدن المرشحة لاستضافة المؤتمر.

وناقش الوفد في المدينة مدى إمكانية واستعداد غدامس لتنظيم هذا الحدث من حيث الإقامة والقاعات والأمور الأمنية واللوجستية.

وأشار مراسل 218 في المدينة إلى أن حرس الوفد الأممي رفضوا دخول وسائل الإعلام للتصوير وتوثيق الزيارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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