غدامس ضمن خيارات البعثة لعقد الملتقى الجامع

حطت بمطار غدامس المدني اليوم طائرة تحمل وفدا رفيع المستوى من بعثة الأمم المتحدة برئاسة نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وجاءت الزيارة بهدف تحديد مكان وزمان إقامة المؤتمر الجامع برعاية الأمم المتحدة، حيث تم اختيار مدينة غدامس على رأس قائمة المدن المرشحة لاستضافة المؤتمر.

وناقش الوفد في المدينة مدى إمكانية واستعداد غدامس لتنظيم هذا الحدث من حيث الإقامة والقاعات والأمور الأمنية واللوجستية.

وأشار مراسل 218 في المدينة إلى أن حرس الوفد الأممي رفضوا دخول وسائل الإعلام للتصوير وتوثيق الزيارة.

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