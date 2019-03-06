مفوضية اللاجئين قلقة من استخدام القوة ضد مهاجرين في طرابلس

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها إزاء ورود تقارير من ليبيا، تفيد باستخدام القوة ضد طالبي لجوء، نظموا احتجاجات في مركز احتجاز طريق السكة، في طرابلس الأسبوع الماضي.

وقالت المفوضية إن الاحتجاجات كانت مدفوعة بالإحباط والقلق بين طالبي اللجوء، الذين احتجزوا لأشهر في ظروف صعبة، دون أفق للحل، مشيرة إلى أن قرابة خمسين شخصا أصيبوا بجروح عندما تحركت الشرطة لإنهاء الاحتجاج، بينهم شخصان أصيبا بجراح بالغة، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو سليم.

وأوضحت المفوضية أن برنامج الإجلاء التابع لها، يسعى إلى ترحيل المهاجرين غير القانونيين الأكثر عرضة للخطر من ليبيا إلى بلد ثالث آمن.

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