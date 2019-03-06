قزيط يتحدث عن زيارته لبنغازي ويؤكد إحالته للتحقيق مرتين في عهد السويحلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدّولة “أبو القاسم قزيط”، إن نجل القائد العام للقوات المسلحة بلقاسم حفتر نسق لزيارتي إلى مدينة بنغازي خلال الفترة الماضية، وحظيت بترحيب واسع من الشارع هناك.

وأكد قزيط خلال لقائه مع “أخبار ليبيا 24” – أن الزيارة أثارت انتقادات أعضاء مجلس الدولة عن مدينة بنغازي، منوهًا إلى إحالته على التحقيق خلال فترة رئاسة المجلس من قبل عبدالرحمن السويحلي، لقيامه بنشطات مشابهة لتلك الزيارة.

ولفت إلى أن نجل حفتر كان في منتهى اللطف وكرم الخلق معهم، فالناس رحبت بنا جدًا، وتكلمت عن طرابلس ومصراتة بمودة ظاهرة، واصفًا الناس في الشارع، بأنهم أكثر تعقلاً ووطنية من السياسيين.

ومن جهة أخرى، أوضح قزيط، أن المجلس الأعلى للدولة لو قام بالتصويت على “محمد الشكري” محافظا للمصرف المركزي خلفا “للصديق الكبير”، سوف يكسب مشروعية جديدة، و يسترجع بعض الأوراق التي فلتت من يده، وذهبت لحفتر والسراج.

وأضاف “إن استطاع مجلس الدولة والنواب، تمرير “الشكري” وباقي المناصب السيادية، سوف يسترجع كل منهم دوره ونفوذه السياسي”.

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