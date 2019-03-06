مركزان صحيان يفتحان أبوابهما في صبراتة

شهدت مدينة صبراتة، الأربعاء، تسليم مركزين صحيين إلى بلدية المدينة بعد انتهاء عملية صيانتهما في إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إن الصيانة شملت المركز الصحي بصبراتة وقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى صبراتة التعليمي، مضيفا أنه من المقرر أن يقدم هذان المرفقان خدماتهما لحوالي 500 ألف ساكن مقيمين في المناطق الواقعة بين الزاوية ورأس جدير.

وقال وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، خلال حفل التسليم الذي تم بمقر مستشفى صبراتة التعليمي، إن الحكومة ستعمل على تقديم المزيد من المعدات الطبية لصبراتة لتتمكن من توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمدن المجاورة لها.

بدوره، قال عميد بلدية صبراتة، مفتاح البريشني إن العديد من المستشفيات بالمنطقة أغلقت لذلك فإن مستشفى صبراتة التعليمي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة.

يشار إلى أن مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي كان قد قام بالإضافة إلى أعمال الصيانة بتزويد مركز صبراتة الصحي بـ 25 سريرا طبيا ومعدات طبية، وقام بصيانة المعهد العالي للعلوم والتقنية وملاعب التنس وكرة السلة العامة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع قريبا في صيانة محطتي مياه بالمدينة.

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