مستند | الدينار الجديد المثير للجدل ملاحق رسمياً أمام المحاكم

ليبيا – تقدم المحامي عبدالحفيظ السنوسي بدعوى قضائية لدى محكمة سبها الإبتدائية ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير مطالباً المحكمة بإلغاء الطبعة الجديدة من الدينار الليبي وسحبها من التداول.

ورغم الجدل الذي يدور حول حقيقة الصورة المطبوعة على الدينار ومن رأي بأنها تشبه المرشد السابق للإخوان حسن البنا في باطنها وللمجاهد عمر المختار في ظاهرها، إلا أن الطعن الذي تقدم به السنوسي وتحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه ، يتعلق بمشكلة عميقة أخرى يرى مقدمه بأنها تتعلق بشرعية المصرف المركزي برمته.

وتتلخص هذه المشكلة في إتهامات تتعلق بطلان قرار طباعة الدينار الليبي الجديد ( الطبعة الثانية ) لعدم صدور قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعاً بصدوره وطباعته .

ويؤكد المحامي السنوسي في دعواه بأن قانون المصارف لسنة 2005 ينص على أن قرار طباعة طبعات جديدة من العملة يجب أن يصدر بإجماع مجلس إدارة المصرف المركزي لا عن المحافظ منفرداً .

كماأن صاحب هذه الدعوة يؤكد أيضاً بأن إتخاذ قرار طباعة هذا الدينار المثير للجدل بهذه الطريقة ، جعله منعدماً وفاقداً للقيمة لصدوره عن غير ذي صفة ألا وهو المحافظ الصديق الكبير منفرداً .

في ما يلي النص الكامل للدعوى المقدمة من المحامي عبدالحفيظ السنوسي ضد المحافظ الصديق الكبير بسبب الطبعة الجديدة للدينار :

المرصد – متابعات

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